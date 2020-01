Michel Preud'homme préface la rencontre du Standard contre Ostende : "Gagner en respectant un schéma et une structure"

On sait le technicien liégeois très pointilleux. Il l'a encore confirmé en conférence de presse ce jeudi après-midi.

Il est d'abord revenu sur l'importance de ne pas sous-estimer l'équipe adverse. Ostende, avant-dernier du classement, vient de changer d'entraîneur et "aucun match n'est facile" rappelle MPH. Quelques heures auparavant, le coach liégeois a d'ailleurs proposé une analyse vidéo à ses joueurs.

Questionné sur sa vision de l'évolution de la rencontre, Preud'homme a espéré voir un bloc appliqué, discipliné, structuré, tout à l'inverse de son prédécesseur. En plus de la victoire, il veut voir la manière. En conférence de presse retranscrite par le club, MPH s'explique: " Quand on gagne, c’est bien, et si c’est en se mettant vite à l’abri, c’est mieux, mais en respectant un schéma et une structure (...) Ce qui est important, c’est nous, c’est ce qu’on fait, et ce qu’on doit améliorer".

Enfin, le Rouche a également confirmé que le nouveau venu Eden Shamir ne pourra pas encore être utilisé : "Il ne sera pas en ordre. Les nouvelles normes pour le permis de travail sont assez complexes, ça prend beaucoup de temps. On a fait ce qu’on devait mais c’était impossible à réaliser dans les délais impartis".