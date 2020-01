Bölöni reconnait le "caractère infect" de Lamkel Zé mais semble agacé : "Question suivante, s'il vous plaît"

Le Camerounais de 23 ans a encore fait parler de lui, pas forcément positivement, ces dernières heures. Son pénalty manqué contre Courtrai alors qu'il n'était pas le tireur attitré en a exaspéré plus d'un. Mais le coach roumain veut passer à autre chose.

Ce vendredi matin dans la presse néerlandophone, le coach roumain s'attendait à être interrogé sur "la nouvelle affaire Lamkel Zé". Bölöni est d'abord revenu sur les qualités footballistiques de son joueur. D'ailleurs, on ne peut pas le nier, il a joué un rôle important dans la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Coupe de Belgique. Il en est déjà à trois caviars dans la compétition, qui ont permis aux Anversois de battre après prolongations Lokeren et aux tirs au but Genk. Il était également un élément essentiel du Great Old contre le Standard en quarts de finale, malgré un nouveau pétage de plomb.

Bölöni, dans son style particulier, a tiré les conclusions pour Het Laatste Nieuws : "Il n'est pas nécessaire de faire exploser une autre bombe. Lamkel Zé est un bon joueur mais il a un caractère infect. Je ne veux pas en dire plus. Sujet suivant, question différente, s'il vous plaît".