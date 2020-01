Le Racing Genk résiste, pour le moment, et rejette une offre de 20 millions pour Sander Berge

Le jeune norvégien de 21 ans est annoncé sur le départ vers la Premier League ces derniers jours.

Sheffield United a réalisé une offre concrète aux dirigeants limbourgeois ce week-end, annonce Het Laatste Nieuws. Mais le Racing Genk a refusé les 20 millions proposés par le club de Premier League.

Cela dit, le milieu de terrain norvégien pourrait bien accepter les offres qu'il avait personnellement refusées l'été dernier. En effet, Sander Berge voulait disputer la Ligue des Champions et rester pour ce faire au Racing Genk. A présent, Sheffield United a plus de chances de terminer européen la saison prochaine que les Limbourgeois. A un point de Manchester United et de la cinquième place, Sheffield est la révélation de l'année en Premier League.