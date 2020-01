La cible n°1 de Bruges vue par son équipier en sélection, Facundo Colidio : "Un top joueur et un top capitaine"

Adolfo Gaich (20 ans) est la cible n°1 du FC Bruges pour cet hiver. L'attaquant argentin de San Lorenzo, capitaine des internationaux Espoirs, a notamment longtemps joué avec Facundo Colidio, héros de Saint-Trond à Mouscron, qui nous a parlé du joueur.

Adolfo Gaich et Facundo Colidio (20 ans) se sont bien connus avec l'équipe d'Argentine U20, pour laquelle le joueur de Saint-Trond compte 9 caps (3 buts). Après sa prestation fantastique au Canonnier, où il a délivré trois passes décisives, nous avons saisi l'occasion d'en parler avec le joueur prêté par l'Inter Milan au STVV.

"En effet, je le connais bien", nous confirme Colidio, attablé avec son maté, la boisson chaude traditionnelle argentine. "J'ai souvent joué avec lui en sélection. Oui, j'ai entendu les rumeurs qui l'envoient à Bruges, mais je ne peux pas vous en dire plus (sourire). Je serais ravi pour lui car Bruges est au-dessus du lot en Belgique et je lui souhaite le meilleur", affirme-t-il.

Prêt pour l'Europe

Et selon Facundo Colidio, Adolfo Gaich serait un atout de poids pour les Blauw & Zwart. "C'est un super joueur, très puissant physiquement mais aussi très fort techniquement", explique le Canari. "Mais surtout, au-delà d'un grand joueur, c'est un grand capitaine et une excellente personne. Je lui souhaite de réussir au mieux. Je pense qu'il est prêt pour le saut vers l'Europe et serait un atout pour n'importe quelle équipe".