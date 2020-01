Voici les clubs les plus "efficaces" de Belgique : le Standard à la traîne, un surprenant leader

L'Observatoire Européen du Football (CIES) a publié sa lettre hebdomadaire dont le thème est l'efficacité. Le championnat de Belgique fait partie des 31 ligues étudiées.

La méthodologie

Le classement de l'efficacité des clubs européens réalisé par le CIES se base sur des données et un modèle mathématique et statistique bien précis, qui permettent de comparer les points attendus de la part d'un club au nombre de points par match effectivement remportés par ce club à ce stade de la saison, en fonction du nombre de tirs reçus et concédés ainsi que de la distance de ces tirs.

Ainsi, un club dont le total de points par match en moyenne serait supérieur aux points "attendus" ferait montre d'efficacité en convertissant plus de tirs qu'il ne le "devrait", et en encaissant moins qu'il ne le "devrait".

Le KV Malines, meilleur élève de la D1A

Un classement qui ne signifie donc pas qu'une équipe domine son championnat mais bien qu'elle y performe mieux - ou moins bien - qu'attendu au vu des prestations. Et à ce petit jeu, c'est le KV Malines qui domine : le club Sang & Or est premier en Jupiler Pro League avec 1,55 point par match contre 1,06 attendus, soit une différence de +0,49.

Malines devance Saint-Trond (+0,38 pt), qui devrait être d'après ce classement lanterne rouge de D1A avec 0,8 pts par match mais compte bien 1,18 pt et est 10e. Le FC Bruges est troisième avec +0,22 pt par rapport aux points attendus.

Le Cercle lanterne rouge, le Standard manque d'efficacité

Sans surprise, le club le moins efficace de Belgique et de loin est le Cercle de Bruges. Si les Brugeois avaient pris autant de points par match qu'attendus (1,02) cette saison, ils seraient 14es de Pro League. Avec -0,52 par rapport au total attendu, ils sont loin derrière le KV Ostende et son -0,38.

On pointera également la contre-performance du Standard de Liège : les Rouches devraient, selon l'étude statistique réalisée, avoir pris 1,92 point par match et occuper la seconde place de D1A aux côtés de La Gantoise. Ils ont -0,19 pt par match, ce qui les place à la 5e place du classement. Anderlecht, avec -0,10, manque également d'efficacité mais ne devrait pas, selon cette étude du CIES, figurer dans le top 6 pour autant.

Classement complet :

1. KV Malines (+0,49) Points obtenus 1,55 / Points attendus 1,06

2. Saint-Trond (+0,38) 1,18 / 0,80

3. FC Bruges (+0,22) 2,48 / 2,26

4. Antwerp (+0,22) 1,91 / 1,69

5. Excel Mouscron (+0,19) 1,23 / 1,04

6. Sporting Charleroi (+0,18) 1,90 / 1,72

7. Waasland-Beveren (+0,06) 0,91 / 0,85

8. Zulte Waregem (+0,02) 1,41 / 1,39

9. La Gantoise (-0,01) 1,91 / 1,92

10. RSC Anderlecht (-0,10) 1,23 / 1,33

11. Racing Genk (-0,10) 1,55 / 1,65

12. AS Eupen (-0,13) 0,91 / 1,04

13. Standard de Liège (-0,19) 1,73 / 1,92

14. KV Courtrai (-0,21) 1,00 / 1,21

15. KV Ostende (-0,38) 0,82 / 1,20

16. Cercle de Bruges (-0,52) 0,50 / 1,02