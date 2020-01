Pas de finale pour Tielemans : Mahmoud "Trezeguet" et Aston Villa éliminent Leicester en dernière minute !

Le duel d'anciens anderlechtois en demi-finale de la Carabao Cup anglaise a tourné en faveur d'Aston Villa.

Plusieurs vieilles connaissances étaient présentes pour ce duel entre Aston Villa et Leicester City en demi-finale de la Carabao Cup : Youri Tielemans débutait naturellement dans l'entrejeu des Foxes face à Aly Samatta, nouvelle recrue de Villa, et Marvelous Nakamba. Alors que Targett avait ouvert le score pour Aston Villa (14e), Tielemans allait même trouver la latte sur une superbe frappe, déviée du bout des gants par Nyland.

L'ancien attaquant de Manchester City, Kelechi Iheanacho, égalisera cependant pour Leicester en seconde période (72e, 1-1) et on se croit en route vers une séance de tirs au but pour déterminer qui ira en finale de la Coupe. C'étati sans compter sur un autre ancien de Pro League : Mahmoud "Trezeguet" Hassan, monté au jeu, trouve la faille à la 93e minute et qualifie les Villains !