Lamkel Zé rectifie : les Brugeois ne sont plus des "W*nkers"

Didier Lamkel Zé s'est certainement rendu compte qu'il allait s'attirer les foudres du public brugeois ce dimanche, ce qui ne le dérange finalement peut-être pas plus que cela. Il est, en effet, de ses joueurs qui jouent mieux sous la pression. Néanmoins, il a tenu à rectifier son message.

Le Camerounais avait publié ce mercredi soir sur son compte Instagram une photo de lui laissant suggérer qu'il était le roi, accompagnée d'un message traitant le Club de Bruges de "wankers". Etant donné la réaction virulente de la presse néerlandophone, pas toujours tendre avec l'ailier, Didier Lamkel Zé a rectifié son dernier message.

Ce jeudi matin, il a réalisé un nouveau photo-montage. Cette fois-ci, s'appuyant sur une photo de Philippe Clement et lui, il commente : "Le Club de Bruges, c'est la famille !". Le match de dimanche entre le Club de Bruges et l'Antwerp risque d'être encore plus spécial que d'habitude. Cela dit, au vu de ses qualités, il pourrait à nouveau faire la différence sur le terrain.