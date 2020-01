Onze Rensenbrink sur le terrain : "On espère que le match en sera digne"

Ce dimanche, les onze joueurs d'Anderlecht porteront le maillot de Robbie Rensenbrink, en hommage à la légende du RSCA décédée le week-end passé. Reste à voir si le spectacle suivra ...

Une chose est sûre : pour honorer la mémoire de Rensenbrink, il faudra jouer autrement qu'au Cercled e Bruges. "J'espère que ce nom sur leur maillot leur donnera un boost supplémentaire. La prestation doit être à l'avenant de ce que Rob a signifié pour ce club", estime Frank Vercauteren en conférence de presse.

"Il n'y a qu'une seule façon pour que tout le monde soit content ce dimanche : gagner en jouant bien. Nous voulons rendre hommage à Robbie", ajoute-t-il. Et donc éviter les erreurs de dimanche passé. "Erreurs ? Non. J'appelle ça des points à travailler. On est revenu là-dessus cette semaine et ce match a mis des choses en lumière. Nous sommes bien conscients que ce n'était pas bon, mais on ne va pas continuer à en parler ...".