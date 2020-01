Anderlecht dit au revoir à Saelemaekers : "Un rêve qu'on ne peut pas l'empêcher de vivre"

Alexis Saelemaekers est officiellement un joueur de l'AC Milan. Le RSC Anderlecht a dit au revoir à son joueur et expliqué son départ.

Anderlecht a publié un message sur son site officiel suite à l'annonce du transfert d'Alexis Saelemaekers au Milan AC. "Le transfert sortant qui a fait couler le plus d'encre est sans aucun doute celui d’Alexis Saelemaekers à l’AC Milan. De nouveau un joueur qui a grandi à Neerpede et qui évoluera désormais dans un tout grand championnat et surtout dans un grand club", lit-on.

Michael Verschueren explique : "Alexis a attiré l'attention d'un grand club, c'est très beau pour lui et une belle référence pour notre formation de jeunes", se réjouit le directeur sportif du RSCA. "À son âge, c'est un rêve qu'on ne pouvait l'empêcher de vivre". Verschueren répond également aux supporters qui regrettent le départ d'un de ses chouchous : "C'est le football d'aujourd'hui. Quand des grands clubs comme l'AC Milan frappent à la porte, il faut être correct", estime-t-il. "Je pense qu'il n'y a que des gagnants. Nous souhaitons évidemment le meilleur à Alexis et nous sommes fiers d’avoir pu le former ici à Neerpede.”

Sanneh, Makarenko, El Kababri

Anderlecht s'est également exprimé sur les trois autres dossiers sortants : "Yevhen Makarenko est loué pour six mois avec option pour une année supplémentaire au terme de laquelle il pourra être acheté par le KV Courtrai. Bubacarr Sanneh évoluera au KV Ostende sur base locative. Hotman El Kababri déménage à Zulte Waregem, mais le RSCA garde 20% d'une future revente".

Ce dernier dossier interpelle : Hotman El Kababri a, selon nos informations, signé au Borussia Dortmund (il a d'ailleurs posé avec le maillot du club allemand).