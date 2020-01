Laszlo Bölöni prévient le Club de Bruges : "Nous allons essayer de faire aussi bien que le PSG"

Duel au sommet ce dimanche en Jupiler Pro League avec la rencontre opposant le Club de Bruges à l'Antwerp.

L'Antwerp est donc le seul club belge à avoir battu le Club de Bruges jusqu'à présent cette saison. Toutes compétitions confondues, une seule équipe a fait 6 sur 6 contre les Blauw en Zwart. "Qui?" demande Bölöni. "Le PSG? Il y a une légère différence entre nous et le champion de France, mais nous allons essayer de faire aussi bien", a lâché en souriant le coach du matricule 1 dans des propos relayés par Het Gazet van Antwerpen.

Le Club de Bruges vient d'aligner trois matchs sans victoire. Est-ce le moment d'aller au Jan Breydel? "C'est, bien sûr, relatif. Bruges reste Bruges, soit la meilleure équipe du pays, tant tactiquement que physiquement. Je ne suis pas influencé par les dernières performances", souligne le Roumain.

Le mercato d'hiver

Ava Dongo, Davor Matijas et Louis Verstraete ont déjà rejoint les rangs anversois. "En fait, peu de choses ont changé. D'une part, ce n'est pas bon, car vous espérez toujours vous renforcer et combler les lacunes. Mais d'un autre côté, l'intégration d'un nouveau venu coûte aussi du temps et de l'énergie. Cela peut à son tour perturber la dynamique du groupe. Nous avons fait cette erreur lors de la première saison après la promotion, nous avons donc perdu beaucoup de points", explique Bölöni qui est très satisfait de l'arrivée de Verstraete. "Un garçon avec des compétences athlétiques, un bon pied gauche et un espoir du football belge", a conclu Bölöni.