Marko Pjaca, finaliste du Mondial 2018 et pépite croate : un gros coup sur le papier

Marko Pjaca est donc Anderlechtois et en tant qu'Européen, il pourra jouer dès ce dimanche pour peu qu'il ait du rythme. Un gros coup sur le papier.

À chaque hiver son coup fumant - sur le papier - à Anderlecht : un an après l'arrivée de Yannick Bolasie, deux ans après celle de Lazar Markovic, le RSCA nous a sortis un nouveau lapin de son chapeau en la personne de Marko Pjaca (24 ans). Un joueur qui avait coûté 23 millions d'euros à la Juventus en 2016 après avoir été élu deux fois MVP du championnat croate. Un joueur qui est monté au jeu lors de la finale de la Coupe du Monde 2018.

"C'est un joueur dont le profil le rend difficilement accessible pour nous en temps normal", reconnaît Michael Verschueren sur le site du RSCA. "Mais en raison en partie des bons liens qui nous lient à la Juventus et du fait qu'il n'a que peu joué ces dernières années, nous avons reçu l'opportunité de le louer pour six mois et espérons-le pour la saison prochaine". Car voilà où le bat blesse : Pjaca a subi un énorme coup d'arrêt en 2017, lors du match entre la Croatie et l'Estonie, qui le voit se rompre les ligaments croisés du genou droit.

Une longue galère

Pjaca entame alors un long chemin de croix : au mercato hivernal de 2018, il est envoyé en prêt à Schalke 04 pour retrouve du rythme. Il ne disputera que 9 matchs (2 buts, 2 assists) et sera ensuite renvoyé en prêt la saison passée du côté de la Fiorentina. Et là, c'est la catastrophe : si Pjaca, sans briller, joue régulièrement chez la Viola, il s'occasionnera ... une seconde rupture des ligaments , cette fois du genou gauche, en mars 2019.

C'est donc un ailier ayant subi deux très lourdes blessures en trois ans qui arrive au RSCA ; un joueur en manque de rythme et de confiance, ce qui explique que le prêt soit assorti d'une option pour une saison de plus. Pjaca a besoin d'accumuler les matchs et la Juventus, pour peu qu'elle compte encore sur le joueur, voudra avoir la certitude que ses soucis sont derrière lui.

Quand il est fit, cependant, comme le souligne Michael Verschueren, Marko Pjaca n'a pas grand chose à faire en Jupiler Pro League. "J'espère pouvoir redonner des couleurs au RSC Anderlecht. Ma décision a été facilitée par le fait que de grands joueurs comme Vincent Kompany et Nacer Chadli jouent ici", se réjouit le Croate dans sa présentation officielle. Pjaca, pourtant, peut se vanter de quelque chose que nos Diables n'ont pas connu : avoir disputé une finale de Coupe du Monde, même s'il n'a joué que 10 minutes. Malgré la grande concurrence offensive, il s'était fait une place au milieu des Perisic, Rebic, Mandzukic ou encore Kalinic. C'était il y a un an et demi, et pourtant voilà Marko Pjaca au RSC Anderlecht. Souhaitons-lui de se relancer et d'être, cette fois, épargné par les blessures ...