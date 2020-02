Cette fois, Charleroi est tombé... et c'est aussi une mauvaise nouvelle pour Anderlecht

Invaincus depuis 13 rencontres, les Carolos ont trouvé leur maître dans le Limbourg. Plus inspiré, le Racing Genk a mis fin à la belle série d'invincibilité du Sporting de Charleroi de Karim Belhocine et en proite pour mettre la pression sur tous ses adversaires dans le course au top 6...

Un duel entre deux candidats au top 6, avec peu de surprises dans les compositions de départ: un seul changement dans le onze de Karim Belhocine avec le retour Rezaei, privé du match contre Bruges, tandis que Hannes Wolf, désormais privé de Sander Berge, décidait d’aligner un trio Cuesta-Wouters-Hrosovsky dans l’entrejeu, avec la première titularisation de Thomas Didillon dans les buts, conformément à ce que le coach allemand avait indiqué en conférence de presse vendredi.

Penneteau a retardé l'échéance

Dans l’obligation de gagner, ou presque, pour conserver ses chances de playoffs 1, Genk a pris la rencontre en main dès le coup d’envoi. Et si les premiers débordements de Joakim Maehle n’ont pas permis aux champions en titre d’amener le danger dans la surface carolo, c’est une faute de main de Willems qui a mis Charleroi en difficulté.

Ianis Hagi (seul buteur sur penalty pour Genk cette saison) parti, c’est Jere Uronen qui a pris le penalty à sa charge, mais Nicolas Penneteau, déjà excellent mercredi, est parti du bon côté pour repousser une première fois l’envoi, avant d’intervenir devant Bongonda qui était à la retombée du ballon.

Un bijou de Hrosovsky pour débloquer la marque

Ce n’était pourtant que partie remise pour les Limbourgeois qui ont continué à pousser, mais qui ont dû attendre la 40e minute de jeu pour faire la différence. Grâce à un joli débordement de Junya Ito qui a profité à Hrosovsky, auteur d’une superbe madjer pour mettre Nicolas Penneteau en échec et, enfin, faire vrombir la Luminus Arena.

Pas forcément saignants, mais bien dominateurs, les Genkois sont logiquement rentrés au vestiaire avec l’avantage contre des Zèbres qui ont attendu le but limbourgeois pour sortir de leur coquille. Mais, cette fois, et sans doute usés par la bataille physique livrée contre Bruges, mercredi dernier, les protégés de Karim Belhocine n’avaient pas les jambes pour réagir et ce sont encore les champions en titre qui sont sortis des vestiaires avec les intentions offensives.

Genk émerge, malgré Penneteau

Sans une nouvelle intervention décisive de Nicolas Penneteau, Paul Onuachu aurait d’ailleurs doublé la mise en tout début de seconde période. Mais Genk, incapable de matérialiser sa supériorité dans le jeu, est resté à la merci de Charleroi. Et Kaveh Rrezaei aurait pu en profiter, mais sa tentative a frôlé le montant d’un Thomas Didillon qui n’avait pas eu grand-chose à faire jusque-là.

La chance des Zèbres était passée, la folle série du Sporting de Karim Belhocine s’arrête à 13 matchs sans défaite en Pro League. Et il ne faudra pas trop s’attarder en route car Charleroi cinquième (41 points, mais avec un match de retard, il ne faut pas l’oublier) n’a plus que quatre unités d’avance sur... Genk qui occupe la sixième place.

Un bon coup pour le Racing

Et les grands perdants de cette victoire limbourgeoise, ce sont avant tout Malines (7e, 34 points) Zulte (8e, 31 points) et Anderlecht (9 e, 30 points), tous les trois condamnés à s’imposer ce soir et dimanche pour rester dans la course aux playoffs 1.