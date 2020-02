Tout le monde est dingue de Clinton Mata, le facteur X de Bruges

Philippe Clément a déjà mentionné son importance à plusieurs reprises. Mata est le facteur X du Club, à la fois offensivement et défensivement.

De plus, la seule défaite subie par Bruges cette saison, à l'Antwerp, s'est produite en l'absence de... Mata. Lamkel Zé avait fait des ravages sur le flanc droit de Bruges ce jour-là. Clément avait d'ailleurs évoqué l'absence de Mata comme l'une des principales raisons de cette défaite.

