Voici les arbitres de la 25e journée, avec Standard-Bruges et Gand-Anderlecht au programme

La Royal Belgian FA a dévoilé les noms des arbitres désignés pour la 25e journée de championnat avec au programme le déplacement périlleux d'Anderlecht à La Gantoise et le "topper" entre le Standard et le FC Bruges.

Mr Wesley Alen sera l'arbitre de La Gantoise - Anderlecht ce vendredi en ouverture de la 25e journée de Pro League, un match très important pour les Mauves dans la course aux PO1 chez le second du classement. Mr Jasper Vergoote dirigera Charleroi - Zulte Waregem ce samedi, tandis que le "topper" entre le leader brugeois et le Standard de Liège sera arbitré par Mr Lawrence Visser. Enfin, le match en retard de la 23e journée entre Charleroi et Malines sera arbitré par Mr Erik Lambrechts.

Découvrez toutes les désignations ci-dessous :