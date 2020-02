Anderlecht a son 'Pippo Inzaghi': "C'est mon style de jeu, je vis dans la surface adverse"

Le Serbe est arrivé à Anderlecht pour planter des buts. Le buteur de 20 ans prêté par l'Eintracht Frankfurt veut se montrer sur la scène européenne et considère Anderlecht comme la bonne étape intermédiaire dans sa carrière.

L'ancien Anderlechtois Ivan Obradovic estimait que Dejan Joveljic ressemblait à Pipo Inzaghi. Le jeune serbe serait un renard des surfaces. "Oui, vous pourriez m'appeler ainsi. Je vis dans le rectangle adverse. Aleksandar Mitrovic? Super joueur! Ça me rendrait fier de faire une aussi belle carrière que la sienne et de suivre ses traces. Je peux marquer du pied gauche, du droit et de la tête", prévient le joueur âgé de 20 ans.

À Anderlecht, il veut relancer sa carrière. "Je suis très heureux de l'opportunité que je reçois ici. Pour moi, Anderlecht est le meilleur club de Belgique et aussi un grand nom en Europe. C'est un excellent club en particulier pour les jeunes joueurs. Mes premières impressions ont été formidables. J'ai appelé Luka Adzic pour lui demander conseil et il m'a dit tout ce que je devais savoir", explique le joueur prêté par l'Eintracht.

La motivation

Tout comme Marko Pjaca, il a un objectif en tête. "Je veux tout faire pour que l'équipe soit en playoffs 1. Demain contre La Gantoise ? Oui, je suis prêt. J'ai beaucoup parlé avec Vincent Kompany, nous savons ce que nous devons faire. M. Frank a m'a aussi dit ce qu'il attend de moi. "

Joveljic n'a pas joué longtemps. "J'ai bien commencé à l'Eintracht Francfort, mais ensuite ils ont acheté deux nouveaux attaquants (Bas Dost et André Silva) et je n'étais plus impliqué. Ils étaient bien sûr de très bons joueurs. La Bundesliga est aussi une compétition difficile", a conclu Joveljic.