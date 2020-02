Pourquoi le Club de Bruges n'a pas connu de creux : "Les entraîneurs de JPL ne sont pas stupides non plus, n'est-ce pas?"

Après les matchs nuls contre Charleroi, Courtrai et Zulte Waregem, certains disaient que le Club de Bruges était dans le creux. "Je n'oserais pas dire ça", a déclaré Eric Van Meir, qui ne voit aucune raison de paniquer.

Après ses partages, le Club de Bruges a battu l'Antwerp et s'est hissé en finale de la Coupe de Belgique aux dépens de Zulte. "De cette façon, vous pouvez immédiatement voir à quel point ce creux est relatif, nous confie Eric Van Meir. "D'accord, le Club n'est en effet plus l'équipe d'il y a deux mois. Mais ils ont suffisamment de joueurs au sein de leurs rangs qui peuvent décider d'un match. Mercredi, c'était Charles De Ketelaere."

Enfin, Van Meir voit également une approche de plus en plus intelligente de l'adversaire. "Les entraîneurs ne sont pas stupides non plus, n'est-ce pas? Après toutes les rencontres de Bruges, ils ont eu tout le temps d'analyser leurs prestations. il y a maintenant des équipes qui peuvent stopper le Club. Il est plus difficile pour Clément et ses joueurs de surprendre leurs adversaires", a conclu Eric Van Meir.