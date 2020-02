Bernd Storck s'était plaint du VAR, son président nuance : "Nous ne sommes pas des caliméros"

Après la défaite face à Anderlecht, Bernd Storck s'était emporté contre la Pro League et le VAR. Son président Vincent Goemaere a tenu à nuancer ces propos après la victoire face à Malines.

Le Cercle de Bruges se révolte peut-être un peu tard, mais les trois points pris contre le KV Malines peuvent relancer le suspens dans la course au maintien. Et cette fois, les Malinois auraient pu se plaindre : deux fois, le VAR et l'arbitre n'ont pas intervenu sur une phase litigieuse. "Pour une fois, ça va dans notre sens", soufflait le président Vincent Goemaere après la rencontre.

Je suis resté perplexe plusieurs fois les semaines précédentes

De quoi faire plaisir à Bernd Storck, qui se plaignait de l'arbitrage récemment, jusqu'à dire qu'on ne "voulait plus" du Cercle de Bruges en D1A. "Je ne veux pas jouer les caliméros et dire que tout a été contre nous. On entend la même histoire de la bouche de toutes les équipes", relativise le président du Cercle. "Mais il n'y a pas de ligne rouge dans les décisions. Je suis resté perplexe plusieurs fois les semaines précédentes".

Un souci qui serait donc systémique et pas lié à l'identité du club lésé. "Nous devons oser remettre en cause le système, poser les bonnes questions. Je ne veux surtout pas dire que le VAR nous a lésés en particulier", conclut Goemaere.