Milos Kostic était un coach comblé après la brillante performance contre Eupen : "La juste récompense pour notre travail"

Saint-Trond a été auteur d'une belle performance face à Eupen, et après le match, son entraineur Milos Kostic était plus que satisfait de la victoire 5-2, mais encore plus du jeu offert par ses poulains.

C'est avec un large sourire que le Slovène s'est présenté en salle de presse après la grosse prestation de son équipe : "Après la défaite à Ostende, il était important pour nous de démontrer que ce n'était qu'un jour sans, un accident. Et nous l'avons prouvé aujourd'hui." "Avec un très bon jeu offensif et une faim de buts, nous avons fait beaucoup de mal à Eupen. Cette victoire est la juste récompense pour le travail et le dévouement de mon groupe." "Notre première demi-heure a été fantastique et nous avons bien réagi après ces deux buts. Grâce à ce 3-2 juste avant la pause, la deuxième période a été plus simple pour nous. Même réduits à dix, nous n'avons pas eu de difficultés." Cette victoire avec la manière gonfle le niveau de confiance des Canaris, au grand plaisir de Kostic : "Si nous suivons notre plan et jouons avec cette énergie, beaucoup d'équipes quitteront le Stayen la tête basse. J'espère que nous pourrons faire revenir plus de supporters dans le stade si nous continuons à jouer de la sorte."