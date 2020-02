Christian Bracconi : " Virton reste ambitieux »

Virton n'a pas marqué lors des deux derniers matches, à Lommel puis face à l'Union Saint-Gilloise. " On n'abdique pas pour le gain de la 2e tranche", assure l'entraîneur Christian Bracconi.

À un score nul et vierge s’ensuit un autre. Après Lommel, Virton a butté sur l’Union Saint-Gilloise. 180 minutes sans parvenir à trouver la faille au moment où la défense virtonaise, elle, se targue d’afficher 360 minutes d’intransigeance. « Pour gagner, il faut marquer », philosophe Christian Bracconi. L’entraîneur avait modifié son « onze » par rapport au week-end précédent. Exit Malget, François, Ramalingom et Joachim remplacés respectivement par Angiulli, Jordanov, Ribeiro et Turpel. Une audace qui aurait dû être récompensée au terme de la première période. « Elle était de très bon niveau avec beaucoup de jeu, d’engagement », assure-t-il. « Nous méritions de marquer. » Ni Turpel ni Couturier ni Claes n’y parvinrent. « Au repos, j’ai mis en exergue que nous n’avions pas assez tiré au but, notamment à l’entrée du grand rectangle. »

Dominateurs, les Luxembourgeois ont (logiquement) payé les efforts consentis. Les Bruxellois ont équilibré les échanges. « En effet », poursuit le plus Corse des entraîneurs actifs en Proximus League. « La tendance s’est inversée. L’adversaire a joué plus haut et est aussi venu nous chercher. D’un autre côté, nous n’avons pas tellement d’atouts physiques pour maintenir le même rythme. » La montée au jeu de Stelvio Cruz a permis de stabiliser le milieu de terrain. Joachim et Vanzo, eux, étaient des choix tournés vers l’offensive. « Ils n’ont pas été payants. Je le regrette. On a gagné aux points, pas au marquoir. » Le classement se resserre - Beerschot, OHL et Virton comptent 17 points, l’USG 15 et Westerlo 14 avec un match de moins - avant deux rencontres en déplacement (Lokeren et Westerlo). « Virton n’est pas largué et reste ambitieux. » CQFD.