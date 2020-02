📷 Junior Edmilson buteur en Ligue des Champions asiatique

Le Coronavirus a provoqué le report des rencontres se déroulant en Asie de l'Est après le mois de mars, minimum. Mais pas de problème en ce qui concerne Al Duhail, l'équipe de Junior Edmilson.

A Doha, au Qatar, Al Duhail recevait ce mardi le club perse de Persepolis pour leur premier match de Ligue des Champions asiatique. Et les locaux ont débuté de la meilleure des manières cette compétition.

En effet, après cinq minutes, Mario Mandzukic ouvrait le score pour Al Duhail SC. Et huit minutes plus tard, c'est l'inévitable Junior Edmilson qui doublait la mise, grâce à une frappe pied droit et bien servi par Han Kwang-Song. Edmilson et ses équipiers géraient par la suite et les Iraniens de Persepolis ne parvenaient pas à réduire la marque. Score final : 2-0.

Toujours très actif sur les réseaux sociaux, l'ancien standarman était impatient de disputer la Ligue des Champions asiatique :