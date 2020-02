🎥 Le but de Junior Edmilson, élu homme du match en Ligue des Champions asiatique

L'ancien standarman disputait avec son club qatari, le Al Duhail SC, le premier match de Ligue des Champions asiatique de la saison. Une compétition partiellement touchée par le coronavirus, les matchs prévus en Asie de l'Est ne pouvant en effet pas se disputer pour le moment.

Junior Edmilson, lui, a bien pris part au jeu. Son équipe s’est imposée à domicile contre l’équipe iranienne de Persepolis. Et le Belgo-brésilien a inscrit un but, imitant un ancien grand joueur européen, son équipier Mario Mandzukic qui avait inscrit le premier goal de la rencontre après cinq minutes de jeu.

Edmilson a réalisé une belle prestation qui lui a valu d’être élu homme du match par son club. De plus, il a trouvé le chemin des filets d’une frappe du pied droit excentré, grâce à une jolie passe de Han Kwang Song , comme on le peut le voir sur ces images reprenant son but et celui de Mandzukic :