Junior Kabananga suit toujours attentivement Anderlecht et le Cercle : "Triste pour les supporters"

Le buteur âgé de 30 ans évolue actuellement au Qatar Sports Club depuis l'été dernier. Malgré la distance et le décalage horaire, le Congolais regarde les rencontres de ses anciennes couleurs.

Après avoir donné de ses nouvelles (lire ICI), Junior Kabananga a évoqué deux clubs pour lesquels il garde beaucoup d'affection. Le buteur avait rallié Anderlecht en 2010 en provenance de MK Étanchéité en République Démocratique du Congo. Il avait ensuite rejoint le Cercle de Bruges de 2013 à 2015 avant de poser ses babages au FC Astana.

"J'ai le plus grand respect pour Anderlecht. Ce club m'a offert mon premier contrat pro et constitue ma première aventure à l'étranger aussi. Quand je suis en Belgique, je vais d'office voir un match au stade", nous confie l'international congolais (22 capes et 4 buts) avant d'évoquer la situation actuelle des Mauves. "Mais je suis triste pour Anderlecht et ses supporters. Ils ne savent pas encore s'ils seront en playoffs 1 ou non. Beaucoup de choses ont changé depuis mon départ. Tout le monde avait peur du club auparavant, désormais c'est une équipe comme une autre, et ça fait mal. Pas de Ligue des champions et pas de titre, croisons les doigts pour que ce soit à nouveau le cas d'ici peu", souligne l'ancien joueur des Mauves.

Le Cercle de Bruges, proche de la D1B, vit encore une pire saison que le club bruxellois. "Un club qui m'a aussi beaucou donné. J'ai aussi regardé leurs matchs. ils ont été frappés par la malchance contre l'Antwerp et Eupen. La victoire contre Malines va leur redonner un peu de confiance même si le maintien reste compliqué. Une situation également triste pour les supporters des Vert et Noir. J'espère de tout mon coeur qu'ils parviennent à rester au sein de l'élite", a conclu Junior Kabananga.