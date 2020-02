Deux retours importants à Anderlecht, mais Chadli et Roofe encore trop courts

Frank Vercauteren a fait le point sur les blessés au RSCA et la situation s'améliore, sans être rassurante pour autant.

Pour le déplacement à Malines, Vincent Kompany et Elias Cobbaut sont ainsi disponibles et devraient être de la partie. Francis Amuzu est incertain suite à une blessure au quadriceps tandis que même s'ils ont participé aux entraînements, Yari Verschaeren et Pieter Gerkens sont encore trop courts.

Même verdict pour les deux joueurs les plus attendus : Nacer Chadli et Kemar Roofe ne viendront pas Derrière les Casernes. Leur situation sera réévaluée la semaine prochaine. Chadli travaille sa blessure avec Lieven Maesschalck et l'inquiétude est réelle à son sujet, tandis que Roofe est cité chaque semaine comme proche d'un retour. Il passe une échographie ce vendredi après-midi.