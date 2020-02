Plus compliqué que prévu pour La Gantoise du côté d'Eupen, les Buffalos maintiennent la pression sur le Club de Bruges

Ce vendredi soir en ouverture de la 26ème journée de Jupiler Pro League, Eupen recevait La Gantoise. En cas de victoire contre le deuxième du championnat, les Pandas seraient quais assurés d'être sauvés.

Pas de véritable surprise dans la composition des deux formations. À noter que Jess Thorup avait choisi de ne pas mettre de joueurs importants au repos avant le choc face à l'AS Roma jeudi prochain.

Il n'y aura pas eu de round d'observation dans cette partie, elle aura tout simplement débuté sur les chapeaux de roue. Après quelques arrêts d'entrée de jeu, De Wolf s'inclinera finalement sur une frappe puissante de David (3e), 0-1. Un but qui n'assommera pas Eupen pour autant puisque les Pandas réagiront directement via leur nouvel avant-centre Prevlajk qui égalisera à l'aide du poteau (6e), 1-1.

Mais les Buffalos reprendront les commandes de la rencontre suite à une grossière erreur de la défense eupenoise mal alignée. Bezus lancera David dans la profondeur qui n'aura plus qu'à aller tromper De Wolf (10e), 1-2.

De nouveau, il était écrit que les Germanophones reviendraient rapidement au score ce vendredi soir. Prevjljak, bien en jambe ce soir, obtiendra un très joli coup franc à l'entrée de la surface gantoise que se chargera de tirer Milicevic. Le Bosnien verra le ballon être dévié par le mur gantois et filer au fond des filets adverses (19e), 2-2.

Quelques minutes plus tard, De Wolf sauvera les siens sur un coup franc direct de Castro Montes (23e). Par la suite, les deux équipes flirteront avec le rectangle adverse sans parvenir à faire trembler de nouveau les filets. Elles rejoindront les vestiaires sur le score de 2-2.

En seconde période, les deux équipes continueront de jouer vers l'avant et de proposer du beau jeu. Néanmoins, c'est le portier eupenois qui aura eu un peu plus de travail à effectuer. De Wolf sauvera deux fois les siens : d'abord sur une tête de Plastun (50e) puis sur un tir croisé de Bezus (59e). Les Buffalos seront finalement récompensés pour les efforts et inscriront leur troisième but via Castro Montes, très bien servi par Chakvetadze (85e), 2-3. Le score ne bougera plus, La Gantoise s'imposera et fait le plein de confiane avant la rencontre contre l'AS Roma.

Eupen a failli surprendre La Gantoise ce vendredi soir. Les Pandas ont crânement joué leur chance face à des Buffalos restés sereins jusqu'au bout. Gand maintient la pression sur le Club de Bruges au classement en revenant provisoirement à six points. Eupen conserve douze points d'avance sur le Cercle de Bruges.

Avertissements : Musona (75e), Ebrahimi (76e) et Amat (90e) ; Vadis (85e)

Eupen : De Wolf, Beck, Amat, Verdon, Blondelle, Gnaka (Sowah 69e), Cools, Ebrahimi, Milicevic (Bautista 80e), Prevlak (Bolingi 85e), Musona,

La Gantoise : Kaminski, Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi, Owusu (Niangbo 60e), Kums, Odjidja, Bezus (Dejaegere 77e), David, Kvilitaia (Chakvetadze (68e)