Vercauteren veut que Doku garde les pieds bien sur terre

Jérémy Doku a reçu les louanges de tout le monde suite à sa prestation face à La Gantoise. Mais Franky Vercauteren ne veut pas que ça lui monte à la tête ...

Jérémy Doku est-il le plus grand talent de Neerpede ? L'ailier était présenté comme tel à ses débuts, et ses progrès récents laissent entrevoir le joyau qu'on promettait. Mais Frank Vercauteren n'est pas ravi des louanges. "Il est devenu bien plus efficace, quand je suis arrivé ici, il n'était pas au niveau dans beaucoup de compartiments du jeu, il le sait lui-même", explique le coach des Mauves.

Mais il y a encore une énorme marge pour le jeune de 17 ans. "Il doit encore progresser sur beaucoup de points. Il a du travail. Et il doit rester calme, les pieds sur terre. Doku a le potentiel, une intéressante marge de progression, mais doit confirmer", temporise Vercauteren. "J'ai vu les titres que vous lui avez consacré cette semaine dans la presse, je ne suis pas pour. Il faut rester réaliste avec les jeunes joueurs".