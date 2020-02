Kompany connaissait les risques : "Quand tu joues avec des gars de moins de 18 ans ..."

Vincent Kompany a passé un bras paternel autour des épaules de Jérémy Doku après l'expulsion du jeune ailier : le capitaine sait que son joueur s'en voulait énormément.

Tout allait bien jusque là ! Anderlecht, sans parvenir à être décisif, contrôlait le jeu et semblait bien parti pour trouver la faille à un moment donné. Puis Jérémy Doku, à la 40e, a pris sa seconde jaune. "Ca fait partie du processus", regrette Vincent Kompany après la rencontre. "Avant ça, on avait le match sous contrôle. Ca a tout changé".

Le capitaine des Mauves essayait de rester positif : "On a montré en première période ce qu'on était capable de faire en tant qu'équipe. Mais il n'y a pas d'excuses à se chercher, et je ne suis à vrai dire même pas surpris. Ca fait partie de nos choix. On choisit de jouer avec de jeunes joueurs, et quand tu alignes des jeunes de moins de 18 ans, on sait que ce genre de choses peut arriver", explique-t-il. Avant d'affirmer : "Je n'ai jamais abandonné dans ma vie, je ne vais pas commencer maintenant. Les PO1 ? Je n'y pense pas. Après tout, même le Cercle peut toujours jouer l'Europe via les PO2, non ?".