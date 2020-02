Playoffs 1 et podium: duel au sommet au Bosuil

C'est sans aucun doute le choc du week-end entre les deux bonnes surprises de la saison en Pro League. On pouvait imaginer Charleroi et l'Antwerp viser et se qualifier pour les playoffs 1, mais on ne les voyait pas forcément sur le podium à cinq journées de la fin de la phase classique...

Le contexte À qui la troisième place à l'issue du week-end? Alors que le Club de Bruges caracole en tête depuis le début de la saison, l'Antwerp et Charleroi sont toujours dans le sillage de La Gantoise. Les Zèbres, à la faveur des six unités engrangées contre Malines et Zulte, sont même passés devant le Matricule 1 cette semaine. S'ils ne sont pas battus à Anvers, ils resteront au moins une semaine supplémentaire sur la troisième place du podium... Ils l'ont dit Ce sont des playoffs 1 avant les playoffs 1: à nous de montrer qu'on peut rivaliser. Les Carolos abordent une période très chargée, avec des déplacements à l'Antwerp, Bruges et Gand (les trois équipes encore invaincues à domicile en championnat cette saison) et la réception du Standard. Les playoffs 1 commencent quasiment ce soir pour les joueurs de Karim Belhocine, qui sont ambitieux et pressés de se frotter aux meilleures équipes de Pro League. Charleroi puis le Standard, ce sont deux matchs difficiles qui arrivent, mais nous sommes en bonne position. Le calendrier de l'Antwerp est à peine moins corsé que celui de Charleroi, d'autant qu'il y aura encore une finale de Coupe à disputer fin mars, mais les Anversois ont quasiment leur ticket en poche pour les playoffs 1, objectif principal fixé en début d'exercice. La stat 0, comme le nombre de défaite concédée par le Great Old, cette saison, au Bosuil. La dernière défaite de l'Antwerp dans son antre remonte au 19 mai dernier, c'était en playoffs 1, contre la Gantoise. Cette saison, l'équipe de Laszlo Bölöni affiche un impressionnant bilan de 30 points sur 36 à domicile. Seuls Bruges (30 sur 36) et Gand (33 sur 39) ont perdu aussi peu de points à domicile en Pro League cette saison. Neuf victoires, trois nuls, zéro défaite: le bilan de l'Antwerp à domicile en championnat.