Un Michel Preud'homme satisfait souligne la prestation d'Arnaud Bodart

Le Standard de Liège est allé s'imposer à Genk (1-3) dans le cadre de la 26e journée de Jupiler Pro League. Les Rouches renouent avec la victoire et confortent ainsi leur cinquième place.

"Aujourd'hui, l'engagement, la concentration et le football offensif étaient présents. De plus, notre gardien a livré une belle prestation, c'est également important et il le faut le souligner. Il a été très fort et a sorti plusieurs arrêts spectaculaires, mais pour moi, c’est sa parade sur un coup franc de Maehle qui était le plus impressionnant. C’était la grande classe", explique Michel Preud’homme en conférence de presse d'après-match.

"Nous avons continué sur la lancée du match contre le Club Bruges en faisant preuve de concentration et d’abnégation. Nous nous sommes montrés durs quand il le fallait, car nous savions que nous affrontions un adversaire qui joue au foot. Avec Genk nous nous sommes rendus coup pour coup, mais nous avons été plus décisifs", souligne le coach du matricule 16 avant d'évoquer les deux prochaines échéances. "Maintenant, il y a encore des rencontres compliquées avec l'Antwerp et Charleroi, deux concurrents directs", a conclu MPH.