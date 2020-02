Au tour de la Fédé de chambrer Meunier : "Essaye de ne pas blesser un Diable cette fois-ci"

Plus tôt, Thorgan Hazard taclait avec humour Thomas Meunier en lui signalant qu'il avait une revanche à prendre sur son frère à l'occasion du Borussia - PSG de ce mardi soir.

Le Gaumais s'en est lui pris, toujours sur le ton de l'humour, à Axel Witsel. Impatient de retrouver la plus prestigieuse des compétitions, l'ancien Standarman s'est fait chambrer par le Gaumais : Reste calme" en allemand dans le texte.

La Fédération s'est invitée au jeu également, en suppliant Thomas Meunier de ne plus blesser de Diable Rouge cette fois-ci :

Try not to injure a red devil this time, @ThomMills 😉😂