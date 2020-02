Courtrai - Racing Genk : tout porte à croire que cela ne sera pas évident pour les Limbourgeois

Pourtant, il s'agit de l'un des matchs les plus importants de la saison. Autant pour le Racing Genk que pour Anderlecht, Malines ou Zulte Waregem.

Une défaite des Limbourgeois combinée à la victoire des Mauves face à Eupen rapprocherait Anderlecht à un point de la tant convoitée sixième place. Les dernières statistiques vont plutôt dans le sens d'un tel scénario.

Les Courtraisiens sont en forme ; ils n'ont plus rien à perdre, ni à gagner cette saison. Offensivement, on n'arrête plus le KVK. Lors de leurs quatre dernières rencontres de championnat, ils ont inscrit au moins deux goals. Bilan : 9 sur 12 dont une victoire contre le Standard et une, plus récente, 0-3 à Ostende.

Autre statistique à l'avantage des attaquants courtraisiens : cela fait quatre rencontres que la défensoise limbourgeoise n'a pas su tenir le 0 lorsqu'elle affronte le KVK. Pourtant, le calendrier compliqué de Genk les oblige presque à prendre des points dès ce vendredi.

Voorbeschouwing @kvkofficieel 🆚 @KRCGenkofficial:



🔺 KV Kortrijk scoorde de laatste 4 competitiewedstrijden telkens 2 keer of meer



🔺 KRC Genk wist de laatste 4 competitiewedstrijden op KV Kortrijk de 0 niet te houden



Genk s'y déplacera avec les 20 joueurs suivants :