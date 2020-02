Blessures et suspension: des absents à Genk pour le duel crucial de vendredi

Alors que Courtrai et le KRC Genk s'affronteront demain à partir de 20h30, les deux équipes ont chacune annoncé la liste des joueurs retenus pour participer à la rencontre.

Du côté de l'actuel onzième de Jupiler Pro League, Yves Vanderhaeghe a choisi de retenir 19 joueurs pour prendre part au match. Parmi les absences notables, on retient celles de Lucas Rougeaux et de Brendan Hines-Ike en défense.

La sélection de Courtrai : Sebastien Bruzzese, Petar Golubovic, Larry Azouni, Ilombé Mboyo, Hervé Kage, Jovan Stojanovic, Hannes Van Der Bruggen, Christophe Lepoint, Maxim Deman, Pape Gueye, Terem Moffi, Adam Jakubech, Julien De Sart, Yevhenii Makarenko, Andriy Batsula, Kristof D'Haene, Lucas Tuta, Faïz Selemani, Timothy Derijck.

Genk sans son capitaine

De son côté, le KRC Genk fait face à une vague impressionnante de blessures entraînant les absences de nombreux joueurs, avec parmi ces derniers: Vukovic, Vandevoordt, Heynen, Møller Dæhli, Borges et Uronen. Averti contre le Standard, Sébastien Dewaest est suspendu et ne sera pas du voyage non plus.

La sélection de Genk: Coucke, Didillon, Leysen, De Norre, Adewoye, Mæhle, Lucumí, Cuesta, Wouters, Sierra, Kouassi, Hrošovský, Thorstvedt, Ito, Paintsil, Odey, Nygren, Onuachu, Limbombe, Bongonda.