La Roma soulagée après avoir battu Gand : "On manquait de confiance"

L'AS Rome restait sur un 0/9 et a rebondi face à La Gantoise. Paulo Fonseca, le coach des Romains, était soulagé.

La Roma n'a pas livré une grande prestation mais a obtenu ce dont elle avait désespérément besoin : une victoire. "C'était le plus important, et qui plus est nous ne prenons pas de but", se réjouissait Paulo Fonseca après la rencontre au micro du club. "On sait que ce n'est pas facile pour le moment, mais les gars se sont bien battus. Il faut travailler à regagner cette confiance que nous n'avions plus vraiment".

Fonseca a également mentionné ses supporters : si le Stadio Olimpico n'était pas très rempli, la frange la plus motivée des tifosi était bien là. "Je veux dire un mot à leur sujet parce qu'ils ont encore été fantastiques ce soir. Ils ont compris que nous avions besoin de leur soutien et ils étaient là. Je veux les remercier pour ça".