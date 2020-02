Enfin ! Kompany buteur et libéré : "C'est une récompense pour tout le travail qu'il fournit"

Franky Vercauteren avait le sourire en conférence de presse, même s'il était également conscient que le RSCA ne pouvait pas se reposer sur ce résultat.

La semaine commencera avec un sentiment positif pour Franky Vercauteren. "On ne peut qu'être satisfaits de ce qu'on a montré : six buts, avec six buteurs différents ... Mais désormais, il faut se remettre en question à nouveau et prendre nos responsabilités", relativise l'entraîneur d'Anderlecht. "Nous avons en tout cas dû mettre certains joueurs devant leurs responsabilités après le match à Malines".

Avec succès. "Je suis heureux de voir qu'ils les ont prises. Maintenant, parle-t-on de PO1 ou de PO2 ? On ne parle de rien du tout", affirme Vercauteren. "On ne parle que du match suivant". Ce dont on parlera probablement, c'est du premier but de Vincent Kompany : le maître à penser et le visage du projet anderlechtois a enfin trouvé le chemin des filets, ce qui lui fera beaucoup de bien.

Pour moi, Kompany est un joueur, mais à côté de ça, il est très impliqué

"Pour moi, Kompany n'est qu'un des joueurs à ma disposition. Mais à côté de ça, il est également très occupé à mettre en place la philosophie, le projet. Cela lui prend beaucoup d'énergie. C'est un couronnement pour lui et l'équipe", se réjouit Vercauteren. "Et une récompense pour son travail acharné".