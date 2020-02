"Revenir à Genk? Avec Hannes Wolf, je ne crois pas que ce soit possible"

L'ancien ailieir de Charleroi et du Standard sévit désormais en Turquie et un retour dans le Limbourg n'est pas à l'ordre du jour.

Avant d’être prêté à Kasimpasa cet hiver, Dieumerci Ndongala avait vécu une première partie de saison difficile à Genk. Une situation qui s’est compliquée avec l’arrivée de Hannes Wolf. Interrogé par la RTBF sur la possibilité de revenir à Genk, l’ailier belgo-congolais écarte cette possibilité. "Je ne pense pas que ce soit possible tant qu’Hannes Wolf est là", répond-il.

Je suis déçu que ça se termine comme ça.

Car Dieumerci Ndongala a très mal vécu l'arrivée de l'Allemand dans le Limbourg. "J’ai vite compris qu’il ne comptait pas sur moi, mais je suis resté professionnel et positif." Et quand sa chance s’est présentée, en Coupe de Belgique, il a même su séduire l’entraîneur du Racing Genk. "Il était très content, il m’a dit que j’étais un super joueur et que j’avais des qualités..."

Et pourtant... Quelques semaines plus tard Hannes Wolf écartait Dieumerci Ndongala de son groupe. "Il m'a reproché de m'être mal entraîné pendant un entraînement et d'avoir été distrait à une séance de théorie. J’ai trouvé ça bizarre et dommage. Et je suis un peu déçu que ça se termine comme ça."