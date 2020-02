Le Standard et Anderlecht à la fête dans notre équipe de la semaine

Le Standard, autoritaire contre l'Antwerp, Anderlecht, qui a fait le spectacle devant son public, et la Gantoise, qui n'a laissé aucune chance à Saint-Trond, sont les trois clubs les mieux représentés dans notre onze du week-end.

Entre les perches

C'est vers le duel entre Zulte Waregem et Ostende qu'il fallait se tourner pour voir des gardiens se mettre en évidence ce week-end. William Dutoit et Eike Bansen ont tous les deux été très solides, samedi soir, à la Côte. Le remplaçant de Sammy Bossut laisse à Zulte Waregem une toute petite chance de rêver des playoffs 1 et c'est vers lui que va notre préférence à l'issue de cette 27e journée de championnat.

L'arrière-garde

Auteur de son tout premier but en Pro League, Dries Wouters a séduit alors qu'il n'était pas aligné à sa position de prédilection, il prend place sur notre flanc gauche, de l'autre côté, on retrouve Amir Murillo, étincelant avec Anderlecht et lui aussi buteur pour la première fois en championnat. Vincent Kompany et Clinton Mata complètent ce quatuor défensif.

Dans l'entrejeu

Dans le milieu du jeu on retrouve l'habitué Elisha Owusu et le Malinois Joachim Van Damme. Ils sont accompagnés par Gojko Cimirot, qui a régné sur l'entrejeu contre l'Antwerp et par Dino Hotic, l'un des hommes forts de la victoire du Cercle de Bruges à Mouscron, le Bosnien Dino Hotic.

Devant

Et sans surprise aucune, le duo offensif est composé du nouveau meilleur buteur de la Pro League, Jonathan David, auteur d'un triplé dimanche soir et d'Obbi Oularé qui, d'une frappe surpuissante, a définitivement assuré la qualification du Standard pour les playoffs 1.