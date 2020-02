Revoilà Zakaria Bakkali : "Je m'estime à 80%"

Le dernier buteur du soir serait anecdotique si ce n'était pas Zakaria Bakkali : le n°99 du RSCA a traversé un véritable désert et revient progressivement dans le coup.

Zakaria Bakkali a ponctué le set infligé par Anderlecht à l'AS Eupen, inscrivant le 6-1 juste avant le coup de sifflet final. "On a beaucoup travaillé pour que les buts tombent enfin et ça fait plaisir que ça se soit déroulé comme prévu en match", se réjouissait-il après la rencontre. "On devait absolument gagner et maintenant, il faudra absolument gagner les matchs suivants. Ce seront des finales. Oui, je crois à 100% aux PO1", affirme Bakkali.

Les critiques ? Je n'ai pas Twitter, tout ça, je ne lis pas ...

L'éphémère Diable Rouge de 24 ans revient progressivement dans le coup, comme le prouve sa montée au jeu très active et couronnée d'une jolie réalisation. "Ca fait du bien pour le mental. J'espère jouer le plus possible d'ici à la fin de saison", continue Zakaria Bakkali. C'est en tout cas déjà le jour et la nuit par rapport à sa montée face au Cercle de Bruges. "Ca faisait un an sans jouer ! Ca progresse bien, les sensations reviennent, je dirais que je suis à 80% de mes capacités".

Bakkali, en tout cas, ne se laisse pas perturber par ce qui peut se dire à son sujet, notamment sur les réseaux sociaux où certains supporters l'ont pris en grippe. "Des critiques ? Où ça ? Je ne suis pas tout ça, je n'ai pas Twitter (sourire)".