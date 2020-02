Quels profils pour revitaliser la défense des Diables Rouges ?

Avec le déclin de cadres de la sélection tels que Alderweireld, Vertonghen ou Kompany, Roberto Martinez devra bientôt faire appel à de nouveaux noms pour renforcer le secteur défensif des Diables Rouges.

À quelques mois de l’Euro, les individualités qui composent la défense des Diables Rouges s’avèrent défaillantes. En effet, les Alderweireld, Vertonghen et Kompany qui occupent la défense belge depuis près d’une décennie affichent un niveau de performance en club loin de leurs standings des dernières années. Par conséquent, bien qu’un rafraîchissement de l’arrière garde ne saurait intervenir maintenant, car trop proche d’un tournoi international, il semble inévitable. Ainsi, Roberto Martinez serait bien inspiré d’opérer des changements dans la sélection de sa première ligne à l’issue de la compétition. Dans cette optique, on peut s’interroger sur les éléments susceptibles d’assurer la relève des joueurs précédemment cités. Tour d’horizon de cinq talents, encore jamais sélectionnés, qui pourraient bien bousculer la hiérarchie dans les mois à venir.

Zinho Vanheusden (20 ans/Standard de Liège)

Auteur de 26 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le défenseur central de 20 ans est un titulaire indiscutable du Standard. Si son passage à l’Inter Milan entre 2015 et 2019 n’a pas été une franche réussite, il est régulièrement l’auteur de performances convaincantes sur les pelouses de Pro League cette saison. Qui plus est, avec 43 matchs disputés chez les équipes de jeunes, il est un habitué du maillot national belge et fait même office de titulaire indiscutable (et capitaine) avec les U21. Alors qu’il n’a encore jamais été appelé en sélection avec les A, il est sans doute temps pour lui de franchir un palier en accédant à l’échelon supérieur.

Déjà auteur d’un bon exercice l’année dernière, Wout Faes confirme tout son potentiel cette saison. En effet, avec 26 matchs disputés en championnat, il n’est sorti qu’une seule fois du onze de départ. Hormis cela, il a disputé toutes les minutes de son équipe, preuve de sa capacité à répéter les prestations convaincantes mais aussi à éviter les blessures. Un profil qui contraste avec ceux des anciens tels que Vermaelen ou Kompany, tous deux fréquemment blessés, et dont aurait bien besoin les Diables Rouges à l’avenir. Alors qu’il rejoindra Reims l’été prochain, le défenseur de 21 ans va découvrir un nouveau championnat aux exigences plus élevées. Ce sera alors l’occasion de mesurer son potentiel dans un environnement plus compétitif.

Pas encore titulaire avec Anderlecht, Marco Kana est néanmoins promis à un bel avenir. En effet, à seulement 17 ans, il a déjà pris part à 17 rencontres de Pro League cette saison. Plus encore, il est souvent décrit par ses formateurs comme étant le meilleur défenseur sorti par Anderlecht depuis Vincent Kompany. Cependant, on devra sans doute patienter un peu avant de voir le natif de Kinshasa avec l’équipe première compte tenu de son très jeune âge. En attendant, il continue à porter le maillot des Diables Rouges avec les sélections de jeunes, étant jusqu’à encore récement le capitaine des U17 jusqu’à ce qu’il soit surclassé et intégré avec le groupe U19.

Transféré à Cologne cet été en provenance d’Anderlecht, le jeune joueur n’a pas mis longtemps a s’adapter aux exigences de la Bundesliga . En effet, bien que son club joue le maintien cette saison avec une actuelle treizième place au classement, le natif de Wemmel reste l’un des piliers de l’équipe allemande en ayant pris part à 91 % des minutes possibles en championnat cette saison. S’il continue sa progression, il pourrait donc bien pointer le bout de son nez dans les mois à venir.

Bien qu’il soit déjà âgé de 25 ans, l’ancien joueur du Stade de Reims apparaît comme une option viable pour les Diables Rouges. Pour autant, après une première partie de saison convaincante avec les, le joueur est en difficulté depuis quelques mois et son temps de jeu a diminué, la faute à des performances pas toujours rassurantes. Par conséquent, même s’il fait partie des options disponibles pour Roberto Martinez, il pourrait pâtir de la montée en puissance des talents précédemment cités.