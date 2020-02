Europa League : un Belge vainqueur ? De grosses affiches et des surprises potentielles en huitièmes !

Le tirage au sort pour les huitièmes de finale de l'Europa effectué, en voici un décryptage.

La première certitude est qu’on aura le droit à une finale tout à fait différente de la dernière édition, Chelsea étant (mal en point) en Ligue des Champions, et Arsenal s’étant fait éliminer sur un scénario incroyable.

Deux belles affiches !

Les favoris semblent, petit à petit, se distinguer. Seulement, plusieurs d’entre eux devront s’affronter. Ainsi, on ressortira particulièrement deux grosses affiches : un prometteur Inter – Getafe et un plus classique FC Séville – AS Rome.

Lukaku et les siens sont classés troisièmes en Serie A et ont encore des espoirs de titre. Getafe, surprise de la saison en Espagne, a perdu récemment sa troisième place. Ils sont à présents cinquièmes en Liga et viennent de sortir un demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions : l’Ajax Amsterdam. Les Espagnols auront le petit avantage de disputer le retour dans leur banlieue madrilène. Pour la petite anecdote, ils n’ont jamais disputé une rencontre officielle contre un club italien !

Deuxième affiche retenue : le FC Séville, qui a récemment gagné à cinq reprises la compétition, accueillera la Roma le jeudi 12 mars. Les tombeurs de La Gantoise recevront les Andalous la semaine suivante. Il s’agit d’un duel entre 4ème et 5ème de deux grands championnats européens.

Manchester United : attention à l'excès de confiance

Le bourreau du Club de Bruges est forcément un des grands favoris pour la victoire finale. Historiquement habitués à la Ligue des Champions, les Red Devils ne devront, cela dit, pas snober leur adversaire qui, sur papier, paraît clairement plus faible. Attention tout de même ; le LASK Linz est l’actuel leader du championnat autrichien. Les Néerlandais pourront en témoigner ; ils ont sorti l’AZ en seizième de finale, après avoir écarté le PSV dans la phase de groupe. Les Autrichiens recevront Manchester, avant de se rendre à Old Trafford. Il s'agira d'une nouvelle opposition inédite, puisque le LASK n’a jamais rencontré un club anglais !

Les rescapés belges

S’il n’y a plus d’équipe belges en Coupe d’Europe, il reste quelques joueurs belges en lice. Ils sont encore trois en Europa League ; le précité Romelu Lukaku qui a inscrit un but dans les deux matchs contre Ludogorets. Mais aussi Leander Dedoncker. Le défenseur belge s’est qualifié avec Wolverhampton, au détriment de l’Espanyol. Les Loups affronteront au prochain tour l’Olympiakos. Enfin, Koen Casteels et Wolfsbourg affronteront le Shakthar Donetsk.

Ianis Hagi, la pépite retrouvée

Il est un autre joueur connu de la Jupiler Pro League : un certain Ianis Hagi. Ecarté, et finalement prêté par le Racing Genk, le fils de la légende roumaine s’éclate aux Rangers. Les Ecossais ont sorti Braga et le jeune ailier a inscrit deux buts et donné une belle passe décisive. Les Glasgow Rangers sont tombés sur le Bayer Leverkusen en huitièmes de finale. Les Allemands sont actuellement cinquièmes de Bundesliga. Pour rassurer les supporters des Rangers, les Ecossais avaient déjà éliminé le Bayer en Coupe UEFA lors de la saison 1998-1999. Leur coach, Steven Gerrad, est déjà impatient de célébrer une nouvelle victoire :

When you realise it's almost the weekend... 🥳 #UEL pic.twitter.com/0S97lPeweE — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 28, 2020

En revanche, pour leurs rivaux du Celtic, l’aventure européenne est déjà terminée. Eliminés par Copenhague, les Irish Scots n’enverront pas un quatrième joueur belge en huitièmes. Boli Bolingoli n’avait, cela dit, pas pris part à la double confrontation contre l’équipe danoise.

Les autres confrontations

Pour rappel, voici toutes les affiches pour les huitièmes de finale de l’Europa League. Alors, qui pour succéder aux Blues ? Faites vos jeux !