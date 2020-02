Le choc wallon est très attendu : "J'ai l'impression que la rivalité est plus forte qu'avant"

Charleroi-Standard est avec le temps devenu l'un des matchs les plus attendus de la saison. Ce dimanche, il oppose qui plus est deux équipes très bien classées.

Michel Preud'homme l'affirme cependant : à deux jours de ce déplacement compliqué, il n'a pas le podium en tête. "On ne se focalise pas sur la troisième place maintenant, on veut juste prendre un maximum de points pour être bien placé en vue des playoffs", déclare le coach du Standard de Liège en conférence de presse. Il savoure notamment une forme de stabilité : "Certains principes sont de plus en plus acquis et ça nous permet d'intégrer de nouveaux ingrédients".

Mais du côté de Charleroi, il faudra surtout être prêt à une ambiance de folie et à un match qui promet, comme souvent, d'être tendu. "On connaît l'importance de ce match pour les supporters des deux clubs", reconnaît MPH. "J'ai même l'impression que la rivalité est plus forte qu'avant".