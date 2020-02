Charleroi - Standard : parole à la défense, vraiment ?

Le Clasico wallon est plus attirant que jamais ; attendu, nerveux, espéré, il concerne cette saison le troisième et le quatrième du championnat. Les statistiques prédisent un match équilibré et cadenassé. Mais plusieurs tendances pourraient contredire cette prévision.

Charleroi l’organisé !

Charleroi est tout simplement la 2ème meilleure défense du championnat. Et quand on connaît la solidité du FC Bruges, intouchable, c’est une belle performance ! Les Carolos n’ont encaissé que 22 buts en 27 matchs. A domicile, Penneteau ne s’est retourné qu’à neuf reprises, en 13 rencontres.

Il est une autre statistique qui pourrait aller dans le sens d’un match tendu, fermé, où celui qui ouvrira la marque aura certainement fait le plus compliqué. Le Sporting est, sans doute, la meilleure et la plus efficace équipe en contre du championnat. Ils ont déjà inscrit 15 buts sur reconversion rapide.

En revanche, et aussi étonnant que cela puisse paraître, les Carolos ont du mal dans ce domaine quand ils jouent des plus gros cadors. Ainsi, alors qu’ils sont censés avoir plus d’espace, ils n’ont inscrit aucun but sur reconversion rapide contre les équipes de l’actuel top 6.

Un retour important !

Dimanche, Belhocine pourra compter sur un important retour : celui de Kaveh Rezaei, auteur de 11 réalisations cette saison. Ecarté des terrains contre les Brugeois, comme le convient la clause de son contrat, l'Iranien pourra bien sûr jouer contre les Liégeois.

L’équipe du mois de février ?

Des Liégeois qui sont en forme. Les Rouches restent sur un joli 7 sur 9 contre trois grosses écuries (Bruges, Antwerp et Genk). Surtout, au-delà des résultats, la manière et la confiance semblent être retrouvées du côté de Sclessin.

La solidité retrouvée ?

A commencer par la solidité défensive. Bodart reste sur un seul petit but encaissé en trois rencontres. Un but, qui plus est, qui n’a pas porté à conséquence. Le portier liégeois s’en sort donc avec deux clean-sheets contre des équipes du top 6.

Cette solidité défensive n’est pas anodine, et ce n’est finalement peut-être pas si étonnant que les Rouches la retrouvent après les déclarations de Michel Preud’homme. En effet, autant à Genk que contre l’Antwerp, on a pu voir les Liégeois réaliser ces petites fautes utiles – à l’image de Cimirot et Amallah – qui embêtent tant Michel Preud’homme lorsqu’elles sont commises contre ses joueurs.

Mais surtout, on a vu des Rouches beaucoup plus concentrés et appliqués. Si Bodart a réalisé de belles parades contre Bruges et Genk, l’entrejeu et la défense liégeoises ont complètement étouffé le collectif anversois, à tel point que Bodart n’a dû s’employer qu’à une seule reprise samedi passé.

Une attaque libérée ?

Pour couronner le tout, les attaquants rouches ont retrouvé de la confiance durant ce mois de février, qui est l’exact opposé du mois de décembre pour eux. Cop a – enfin – retrouvé le chemin des filets au Limbourg et a réalisé une belle prestation dans l’ensemble.

Plus adapté à l’adversaire anversois, Oularé était titularisé samedi passé. Le puissant attaquant a envoyé un missile flashé à 129km/h dans la cage de Bolat et s’est montré impérial dans le jeu.

Enfin, malgré de nombreuses déconvenues en dehors de ses bases, le Standard de Liège est la meilleure attaque du championnat en déplacement ; 23 buts, soit autant que le Club de Bruges.

Défenses solides, équipes bien organisées, confiance retrouvée, match au sommet, des Carolos retrouvant leur buteur, des attaquants liégeois enfin libérés : le Clasico wallon promet !