D1B : Les dates de la finale et des Play-Offs 3 sont connues

On attendait la date du replay entre Virton et le Beerschot. Finalement, la rencontre ne se rejouera pas. Les deux finalistes et la lanterne rouge étant connus, les dates ont pu officiellement être confirmées.

La Pro League a confirmé, dans un communiqué, que les deux finales se joueraient bien le dimanche 8 et le samedi 14 mars. Dimanche prochain (8 mars à 16h), ce sont les Anversois qui accueilleront en premier. Le week-end suivant (samedi 14 mars à 20h30), OHL recevra cette fois le Beerschot pour connaître le montant définitif en D1A. Le calendrier des matchs de Play-Offs 3 - ou de Play Down - a également été dévoilé. Lokeren et Roulers se disputeront leur place en D1B au meilleur des 5 rencontres : le 20 mars, les 3 et le 12 avril. Si nécessaire, les deux dernières rencontres auront lieu les dimanches 19 et 26 avril. 📄|



Proximus League : finalewedstrijden, beslissing inzake RE Virton-Beerschot V.A., Play Off 3



