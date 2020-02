Trois clean sheet consécutives pour Bram Castro : "Maître de notre destin"

Bram Castro a beau avoir 37 ans ; le portier malinwa pète la forme !

Le tout, à un moment crucial de la saison. Profitant de la blessure de Yannick Thoelen, survenue le 1er février contre La Gantoise, Bram Castro rassure ces derniers matchs. Les Malinwas ont su garder le zéro lors de leur trois dernières rencontres.

Ce samedi soir à Waasland-Beveren, le portier de 37 ans n'a pas eu beaucoup de travail à faire. Mais, il l'a fait ! Pour la presse néerlandophone, il exprime sa joie : "Pour un gardien de but, c'est certain que c'est toujours agréable de garder le zéro. Mais, bien sûr, les trois points sont les plus importants. Cela va être passionnant jusqu'à la fin. Nous sommes désormais maîtres de notre destin". En effet, le week-end prochain, le Kavé recevra le Racing Genk. Une rencontre qui pourrait décider définitivement de la tant convoitée sixième place.