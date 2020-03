Francky Dury souligne ce qui a manqué à Zulte Waregem cette saison

C'est mathématique : après le partage contre le KV Courtrai, Zulte Waregem, déjà loin d'encore vraiment y croire, ne jouera pas les PO1.

Après une phase aller de qualité, Zulte Waregem a perdu en régularité et même un mercato hivernal salué n'a pas permis aux Flandriens de rester dans la course aux PO1. "Nous avions un programme chargé avec la Coupe de Belgique et les matchs retours. Nous avons beaucoup joué, parfois en une semaine, pour finalement perdre contre Bruges et Charleroi", rappelle Francky Dury.

"Résultat : nous avions l'impression d'être passés à côté sur tous les plans et la fatigue mentale s'est ajoutée à la fatigue physique". Et Zulte ne sera pas dans le top 6 : "Nous n'y pensions plus depuis longtemps. On savait que ce serait très difficile. Tout ce qu'on espérait, c'est de prendre un maximum de points pour les supporters".