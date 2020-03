Hannes Wolf pointe l'arbitrage après la défaite face à Bruges : "Je ne sais pas ce qu'est la directive, mais c'est amer"

Le KRC Genk a encaissé un autre but dans le temps additionnel contre le Club de Bruges La déception fut grande chez les Limbourgeois.

"Nous voulions nous battre avec toute l'équipe et je suis très fier de la façon dont notre équipe l'a fait. Le Club de Bruges est une équipe très forte et nous leurs avons tenu tête, même s'ils ont eu beaucoup d'occasions", a déclaré Hannes Wolf dans son analyse.

"Je ne pense pas que le Club de Bruges ait gagné ici. Les détails ont décidé du match, même si notre mentalité était très bonne", a déclaré l'entraîneur du KRC Genk dans sa réaction après le 1-2.

L'arbitrage responsable de la défaite ?

Parmi ces détails, il y a l'arbitrage : "Nous ne devons pas aller trop loin, mais en ce qui me concerne, c'est vraiment un penalty pour la main de Rits et il pourrait aussi y avoir un carton rouge pour le Club de Bruges. Si ça avait été sanctionné, on aurait pu avoir autre match. "

"Je ne connais pas exactement les instructions pour le VAR, mais il aurait peut-être pu intervenir [...] C'est amer, mais nous devons regarder plus loin dans le futur." Mats Rits, pour sa part, a également répondu à sa possible main, non sanctionnée : "Je pense que la balle est tirée sur ma tête puis a rebondi sur mon bras, mais pour moi ce n'était certainement pas volontaire et donc pas un penalty."