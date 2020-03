Le Cercle Bruges crée la surprise contre Gand et fait un pas vers le maintien!

En clôture de la 28e journée de Pro League, le Cercle Bruges a fait sensation en s'imposant face à La Gantoise.

Cette 28e journée de Jupiler Pro League s'est clôturé par un choc des extrêmes ce dimanche soir. En effet, le Cercle Bruges, dernier du classement avant la rencontre, à égalité de points avec Waasland-Beveren mais avec une victoire en plus, recevait la Gantoise, deuxième avec quatre points d'avance sur Charleroi (troisième).

Eliminés de l'Europa League en milieu de semaine face à l'AS Roma jeudi, les Buffalos avaient à coeur de rebondir chez un adversaire annoncé comme leur étant nettement inférieur. De leurs côtés, les Brugeois avaient cruellement besoin de points pour distancer la zone rouge et mettre la pression sur leurs concurrents du bas de tableau.

Maintien en approche pour le Cercle

Finalement, contre toute attente, c'est bien le Cercle qui est parvenu s'imposer sur la plus petite des marges face au club de la ville de Gand. En effet, les Groen en Zwart, valeureux et combatifs, ont inscrit le seul et unique but de la rencontre sur leur seule réelle occasion par l'intermédiaire de Kevin Hoggas dès la première minute de jeu. De leurs côtés, les hommes de Jess Thorup ont péché par leur inefficacité devant le but en manquant bon nombre d'occasions.

Une quatrième victoire consécutive qui permet au Cercle de distancer Waasland-Beveren et même de passer devant Ostende, pour s'installer en 14e position. Quasiment impensable il y a quelques semaines à peine, le maintien prend forme pour les troupes de Bernd Storck. Mauvaise affaire en revanche pour la Gantoise, qui pointe désormais à 12 unités de Bruges et qui n'en a plus que quatre d'avance sur Charleroi.