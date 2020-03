Arnaud Bodart : "Charleroi avait plus envie que nous"

Le Standard de Liège s'est incliné au Sporting de Charleroi ce dimanche soir lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League (2-0). Les Rouches ne sont pas parvenus à reproduire le niveau de jeu affiché ces dernières semaines.

Le Standard était aux abonnés absents lors du derby wallon. "Nous avons fait face à une équipe qui avait plus envie que nous. Ils allaient plus aux duels et gagnaient les deuxièmes ballons. Nous avons assez vite été étouffés et nous n'avons pas su déstabiliser Charleroi. Compliqué d'expliquer ce qu'il s'est passé, nous allons analyser cela cette semaine", a confié Arnaud Bodart à l'issue de la rencontre.

Charleroi a ouvert le score sur un coup franc direct de Dorian Dessoleil. "J'ai perdu mes appuis sur ce but. J'ai laissé l'angle peut-être un peu trop ouvert, mais j'ai glissé complètement. Il fallait voir l'état de la pelouse au niveau du goal, difficile de rester sur ses appuis. Et le premier ballon avec le coup franc dans la surface ? Des mauvais réflexes. Avant de dégager, je fais toujours rebondir le ballon. Celui-ci est resté englué dans la boue et a touché à peine mon pied avant que je ne le reprenne en main...", a conclu Arnaud Bodart.