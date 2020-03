Arbitre et VAR sous le feu des critiques à Gand : "Pourquoi ce but est-il annulé ? Un mystère"

"Je n'ai pas touché ce ballon de la main ou du bras", a déclaré Michael Ngadeu après le match contre le Cercle de Bruges. Cependant, le VAR était certain de sa décision et Lawrence Visser les a suivis.

Une décision qui a fait bondir Sven Kums. En effet, toujours très calme et silencieux, le joueur des Buffalos s'est énervé après la rencontre.

"C'est un mystère pour moi. Pourquoi ce but a-t-il été annulé ? J'ai regardé les images et je n'ai rien vu. D'ailleurs, maintenant elles sont utilisées et non cet après-midi (à Genk-Club de Bruges)", a-t-il expliqué.

Il y a eu une autre phase qui a soulevé des questions auprès des joueurs gantois. "Le tacle sur David ne m'a pas semblé être correct. Pourquoi l'arbitre ne va-t-il pas regarder les images lui-même à ce moment-là ?"