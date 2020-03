Nations League : Belgique-Angleterre en revanche de la petite finale, deux nations nordiques au programme !

La Belgique connaît ses adversaires pour la seconde édition de Ligue des Nations et comme prévu, il y a du lourd au programme, même si les Diables ont été plutôt épargnés !

Les Diables Rouges espéraient soulever un premier trophée en 2019 avec la nouvelle Ligue des Nations, mais avaient dû mettre leurs espoirs en sourdine après une lourde défaite en Suisse. La prochaine édition peut-elle être la bonne ? Pour ce faire, il faudra déjà s'extraire d'une poule qui aurait pu être compliquée, mais ne sera pas des plus aisées non plus.

Du chapeau 1, la Belgique a en effet tiré l'Angleterre, battue deux fois au Mondial 2018, y compris en petite finale à Saint-Pétersbourg. Les deux autres adversaires sont nordiques : les Diables Rouges retrouveront le Danemark, déjà adversaire à l'Euro 2020, et affronteront l'Islande.