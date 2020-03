Roberto Martinez pointe la grande différence avec la première Nations League: un avantage pour les Diables?

"Un bon goupe": Roberto Martinez avait le sourire à l'issue du tirage au sort de la Nations League, qui a notamment réservé aux Diables des retrouvailles avec l'Angleterre. "C'est toujours spécial. Jouer à Wembley, c'est unique. C'est le genre de rencontre que tu veux toujours gagner", insiste le sélectionneur au micro de VTM.

Éliminés de la première Ligue des Nations après avoir pris une solide claque en Suisse, les Diables Rouges vont tout faire pour atteindre la phase finale de la deuxième édition. "Nous avons appris de cette défaite en Suisse", estime Roberto Martinez.

"Ce ne sont pas des matchs amicaux. C'est une compétition et nous devrons répondre présents", ajoute le sélectionneur, qui voit avec optimisme l'évolution de la formule en Ligue A: "La grande différence, c'est que ce sont des groupes de trois désormais. La première fois, c'étaient des groupes de trois et c'était un peu un handicap pour nous."

