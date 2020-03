La Côte d'Ivoire tient son nouveau sélectionneur

Le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire est connu. Il succède à Ibrahim Kamara, dont le départ avait été annoncé la semaine passée.

Patrice Beaumelle (41 ans) est le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il succède à Ibrahim Kamara, en poste depuis novembre 2017 et qui avait lui-même remplacé Marc Wilmots. Beaumelle a participé à la victoire à la CAN 2015 en qualité d'adjoint de Hervé Renard, qu'il a accompagné dès 2008 dans ses différents clubs et sélections.

En 2019, Patrice Beaumelle prend la tête de la sélection olympique du Maroc mais échoue à se qualifier pour Tokyo 2020. Il avait quitté son poste en septembre dernier.